Свитолина одержала волевую победу над Макхэйл на турнире в Дубае
Украинка Элина Свитолина (7) в третьем круге турнира в Дубае взяла верх над американкой Кристиной Макхэйл со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
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22-летняя уроженка Одессы, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 10
В четвертьфинале Свитолина сыграет с американкой Лорен Дэвис.
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