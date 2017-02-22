Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28866216/
22 февраля 2017, 16:55 | Теннис | Чемпионат.com

Свитолина одержала волевую победу над Макхэйл на турнире в Дубае

Украинка Элина Свитолина (7) в третьем круге турнира в Дубае взяла верх над американкой Кристиной Макхэйл со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина (7) в третьем круге турнира в Дубае взяла верх над американкой Кристиной Макхэйл со счётом 4:6 6:4 6:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

22-летняя уроженка Одессы, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кристины 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с американкой Лорен Дэвис.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»