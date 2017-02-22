Хромачёва одолела Аллертову и сыграет с Викмайер на турнире в Будапеште

21-летняя уроженка Москвы 12 раз подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Денисы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.



За выход в четвертьфинал Хромачёва поспорит с бельгийкой Яниной Викмайер (5), которая одолела болгарку Изабеллу Шиникову (Q) — 6:3, 4:6, 7:5.