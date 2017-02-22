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https://sport.mail.ru/news/tennis/28865233/
22 февраля 2017, 15:56 | Теннис | Чемпионат.com

Хромачёва одолела Аллертову и сыграет с Викмайер на турнире в Будапеште

Россиянка Ирина Хромачёва вышла во второй круг турнира в Будапеште, одолев чешку Денису Аллертову со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:4.

21-летняя уроженка Москвы 12 раз подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Денисы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Хромачёва поспорит с бельгийкой Яниной Викмайер (5), которая одолела болгарку Изабеллу Шиникову (Q) — 6:3, 4:6, 7:5.
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