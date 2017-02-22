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https://sport.mail.ru/news/tennis/28863362/
22 февраля 2017, 14:31 | Теннис | Чемпионат.com

Касаткина и Бегу проиграли во втором круге турнира в Дубае в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и румынка Ирина Бегу не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае в парном разряде.

Во втором круге они проиграли представительнице Китайского Тайбэя Чань Хаочин и Ярославе Шведовой (5) из Казахстана со счётом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 6 минут.

За выход в полуфинал Чань Хаочин и Шведова поспорят с победительницами матча Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция, 1) — Виктория Голубич (Швейцария) / Кристина Плишкова (Чехия, Q).
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