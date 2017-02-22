Касаткина и Бегу проиграли во втором круге турнира в Дубае в парном разряде

Во втором круге они проиграли представительнице Китайского Тайбэя Чань Хаочин и Ярославе Шведовой (5) из Казахстана со счётом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 6 минут.



За выход в полуфинал Чань Хаочин и Шведова поспорят с победительницами матча Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция, 1) — Виктория Голубич (Швейцария) / Кристина Плишкова (Чехия, Q).