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22 февраля 2017, 11:57 | Теннис | ТАСС

Самый длинный тай-брейк в женском теннисе был сыгран на турнире ITF в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Рекордный по продолжительности тай-брейк в женском разряде был сыгран в ходе матча турнира Международной теннисной федерации (ITF) в Москве (общий призовой фонд — 25 тысяч долларов). Об этом сообщает портал Tennisforum.

Рекорд был установлен на матче между Акгюль Аманмурадовой из Казахстана и немкой Анной Цая, который состоялся во вторник. Аманмурадова одержала победу в тай- брейке со счетом 22:20, однако потерпела поражение в матче со счетом 4:6, 7:6 (22:20), 6:7 (4:7).

Предыдущее достижение было установлено в 1990 году в матче между Тарой Шнайдер (США) и Эммануэль Гальярди (Швейцария), Шнайдер выиграла тай-брейк у своей соперницы со счетом 21:19, но также уступила в матче.
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