Самый длинный тай-брейк в женском теннисе был сыгран на турнире ITF в Москве
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Рекордный по продолжительности
тай-брейк в женском разряде был сыгран в ходе матча турнира Международной теннисной федерации (ITF) в Москве (общий призовой фонд — 25 тысяч долларов). Об этом сообщает портал Tennisforum.
Рекорд был установлен на матче между Акгюль Аманмурадовой из Казахстана и немкой Анной Цая, который состоялся во вторник. Аманмурадова одержала победу в тай- брейке со счетом 22:20, однако потерпела поражение в матче со счетом 4:6, 7:6 (22:20), 6:7 (4:7).
Предыдущее достижение было установлено в 1990 году в матче между Тарой Шнайдер (США) и Эммануэль Гальярди (Швейцария), Шнайдер выиграла
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