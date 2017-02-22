Самый длинный тай-брейк в женском теннисе был сыгран на турнире ITF в Москве

Рекорд был установлен на матче между Акгюль Аманмурадовой из Казахстана и немкой Анной Цая, который состоялся во вторник. Аманмурадова одержала победу в тай- брейке со счетом 22:20, однако потерпела поражение в матче со счетом 4:6, 7:6 (22:20), 6:7 (4:7).

Предыдущее достижение было установлено в 1990 году в матче между Тарой Шнайдер (США) и Эммануэль Гальярди (Швейцария), Шнайдер выиграла тай-брейк у своей соперницы со счетом 21:19, но также уступила в матче.