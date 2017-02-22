Паоло Лоренци покидает соревновнования в Рио-де-Жанейро

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Матч длился 2 часа 13 минут. За это время каждый теннисист сделал три эйса и четыре двойные ошибки, однако Паоло при этом реализовал всего один брейк, а Федерико — три. Прежде счёт в личных встречах между игроками был 3:0 в пользу аргентинского спортсменам.

Таким образом, в борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Бразилии Дельбонис сыграет со своим соотечественником Диего Шварцманом, который ранее взял верх над Ренцо Оливо.