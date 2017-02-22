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22 февраля 2017, 11:14 | Теннис | GoTennis.ru

Паоло Лоренци покидает соревновнования в Рио-де-Жанейро

35-летний итальянский теннисист Паоло Лоренци, занимающий 40-е место в мировой табели о рангах, завершил борьбу на турнире Rio Open, проиграв в стартовом поединке 52-й ракетке мира, 26-летнему аргентинцу Федерико Дельбониса, — 6/4, 1/6, 4/6.

35-летний итальянский теннисист <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> занимающий 40-е место в мировой табели о рангах завершил борьбу на турнире Rio <span class=error>Open</span> проиграв в стартовом поединке 52-й ракетке мира 26-летнему аргентинцу <span class=error>Федерико</span> Дельбониса — 6/4 1/6 4/6. Увеличить
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Матч длился 2 часа 13 минут. За это время каждый теннисист сделал три эйса и четыре двойные ошибки, однако Паоло при этом реализовал всего один брейк, а Федерико — три. Прежде счёт в личных встречах между игроками был 3:0 в пользу аргентинского спортсменам.

Таким образом, в борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Бразилии Дельбонис сыграет со своим соотечественником Диего Шварцманом, который ранее взял верх над Ренцо Оливо.
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