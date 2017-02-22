Паоло Лоренци покидает соревновнования в Рио-де-Жанейро
35-летний итальянский теннисист Паоло Лоренци, занимающий 40-е место в мировой табели о рангах, завершил борьбу на турнире Rio Open, проиграв в стартовом поединке 52-й ракетке мира, 26-летнему аргентинцу Федерико Дельбониса, — 6/4, 1/6, 4/6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч длился 2 часа 13 минут. За это время каждый теннисист сделал три эйса и четыре двойные ошибки, однако Паоло при этом реализовал всего один брейк, а Федерико — три. Прежде счёт в личных встречах между игроками был 3:0 в пользу аргентинского спортсменам.
Таким образом, в борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Бразилии Дельбонис сыграет со своим соотечественником Диего Шварцманом, который ранее взял верх над Ренцо Оливо.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter