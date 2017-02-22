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22 февраля 2017, 11:13 | Теннис | GoTennis.ru

Кравчук и Села проиграли на старте парных соревнований в Делрэй-Бич

31-летний российский теннисист Константин Кравчук и его коллега и ровесник израильтянин Дуди Села покидают парный турнир Delray Beach Open.

31-летний российский теннисист Константин <span class=error>Кравчук</span> и его коллега и ровесник израильтянин <span class=error>Дуди</span> Села покидают парный турнир Delray Beach <span class=error>Open</span> проиграв в дебютном поединке дуэту в составе <span class=error>южноафриканца</span> <span class=error>Равена</span> <span class=error>Клаасена</span> и американца <span class=error>Раджива</span> Рама — 4/6 3/6. Увеличить
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31-летний российский теннисист Константин Кравчук и его коллега и ровесник израильтянин Дуди Села покидают парный турнир Delray Beach Open, проиграв в дебютном поединке дуэту в составе южноафриканца Равена Клаасена и американца Раджива Рама, — 4/6, 3/6.
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