Кравчук и Села проиграли на старте парных соревнований в Делрэй-Бич
31-летний российский теннисист Константин Кравчук и его коллега и ровесник израильтянин Дуди Села покидают парный турнир Delray Beach Open.
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31-летний российский теннисист Константин Кравчук и его коллега и ровесник израильтянин Дуди Села покидают парный турнир Delray Beach Open, проиграв в дебютном поединке дуэту в составе южноафриканца Равена Клаасена и американца Раджива Рама, — 4/6, 3/6.
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