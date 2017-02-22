Рио-де-Жанейро. Доминик Тим взял верх над Янко Типсаревичем
Восьмой номер мирового рейтинга, 23-летний австриец Доминик Тим, вышел во второй круг турнира Rio Open, одолев в дебютном поединке 32-летнего серба Янко Типсаревича, занимающего 96-е место в рейтинге АТР, — 6/4, 7/5.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первая официальная встреча соперников длилась 1 час 35 минут. За это время Доминик сделал семь эйсов и три брейка, а Янко реализовал один
Во втором круге соревнований в Бразилии Тим поборется с ещё сербом — Душаном Лайовичем, который ранее переиграл аргентинца Факундо Баньиса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter