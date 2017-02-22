Рио-де-Жанейро. Доминик Тим взял верх над Янко Типсаревичем

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Первая официальная встреча соперников длилась 1 час 35 минут. За это время Доминик сделал семь эйсов и три брейка, а Янко реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки.

Во втором круге соревнований в Бразилии Тим поборется с ещё сербом — Душаном Лайовичем, который ранее переиграл аргентинца Факундо Баньиса.