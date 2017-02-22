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https://sport.mail.ru/news/tennis/28859389/
22 февраля 2017, 11:13 | Теннис | GoTennis.ru

Рио-де-Жанейро. Доминик Тим взял верх над Янко Типсаревичем

Восьмой номер мирового рейтинга, 23-летний австриец Доминик Тим, вышел во второй круг турнира Rio Open, одолев в дебютном поединке 32-летнего серба Янко Типсаревича, занимающего 96-е место в рейтинге АТР, — 6/4, 7/5.

Восьмой номер мирового рейтинга 23-летний австриец <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> вышел во второй круг турнира Rio <span class=error>Open</span> одолев в дебютном поединке 32-летнего серба <span class=error>Янко</span> Типсаревича занимающего 96-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> — 6/4 7/5. Увеличить
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Первая официальная встреча соперников длилась 1 час 35 минут. За это время Доминик сделал семь эйсов и три брейка, а Янко реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки.

Во втором круге соревнований в Бразилии Тим поборется с ещё сербом — Душаном Лайовичем, который ранее переиграл аргентинца Факундо Баньиса.
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