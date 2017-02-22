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https://sport.mail.ru/news/tennis/28859207/
22 февраля 2017, 11:11 | Теннис | GoTennis.ru

Rio Open. Давид Феррер в двух сетах уступил Александру Долгополову

34-летний испанский теннисист Давид Феррер, находящийся на 29-й строчке мировой табели о рангах, не смог преодолеть барьер первого круга турнира Rio Open в Бразилии, потерпев поражение от 50-й ракетки мира, 28-летнего украинца Александра Долгополова, — 4/6, 4/6.

34-летний испанский теннисист Давид <span class=error>Феррер</span> находящийся на 29-й строчке мировой табели о рангах не смог преодолеть барьер первого круга турнира Rio <span class=error>Open</span> в Бразилии потерпев поражение от 50-й ракетки мира 28-летнего украинца Александра <span class=error>Долгополова</span> — 4/6 4/6. Увеличить
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За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, Давид сделал один эйс, два брейка и пять двойных ошибок, тогда как Александр пять раз подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и пять раз ошибся на подаче. Прежде счёт в личных встречах был 9:3 в пользу представителя Испании.

В борьбе за выход в ¼ соревнований в Рио-де-Жанейро украинский теннисист сыграет с аргентинцем Орасио Себальосом, который ранее одолел своего соотечественника Карлоса Берлока со счётом 6/2, 6/3.
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