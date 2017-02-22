Rio Open. Давид Феррер в двух сетах уступил Александру Долгополову

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За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, Давид сделал один эйс, два брейка и пять двойных ошибок, тогда как Александр пять раз подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и пять раз ошибся на подаче. Прежде счёт в личных встречах был 9:3 в пользу представителя Испании.