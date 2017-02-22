Rio Open. Давид Феррер в двух сетах уступил Александру Долгополову
34-летний испанский теннисист Давид Феррер, находящийся на 29-й строчке мировой табели о рангах, не смог преодолеть барьер первого круга турнира Rio Open в Бразилии, потерпев поражение от 50-й ракетки мира, 28-летнего украинца Александра Долгополова, — 4/6, 4/6.
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За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, Давид сделал один эйс, два брейка и пять двойных ошибок, тогда как Александр пять раз подавал навылет, реализовал четыре
В борьбе за выход в ¼ соревнований в
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