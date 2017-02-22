Кеи Нишикори завершил выступление на турнире в Рио-де-Жанейро
Пятая ракетка мира, 27-летний японец Кеи Нишикори, покидает соревнования Rio Open, проиграв на старте турнира 29-летнему хозяину кортов Томазу Беллуччи, занимающему 76-е место в рейтинге АТР, — 4/6, 3/6.
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Встреча длилась 1 час 19 минут. За это время Кеи трижды подавал навылет и сделал один брейк, тогда как Томаз записал в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав четыре
В следующей стадии домашних соревнований Томаз Белллуччи сразится со своим соотечественником Тьяго Монтейрой, который, в свою очередь, взял верх над португальцем Жоао Соусой со счётом 3/6, 7/6 (4), 6/4.
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