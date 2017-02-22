Кеи Нишикори завершил выступление на турнире в Рио-де-Жанейро

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Встреча длилась 1 час 19 минут. За это время Кеи трижды подавал навылет и сделал один брейк, тогда как Томаз записал в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал равным — 1:1.

В следующей стадии домашних соревнований Томаз Белллуччи сразится со своим соотечественником Тьяго Монтейрой, который, в свою очередь, взял верх над португальцем Жоао Соусой со счётом 3/6, 7/6 (4), 6/4.