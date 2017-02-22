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https://sport.mail.ru/news/tennis/28859040/
22 февраля 2017, 11:11 | Теннис | GoTennis.ru

Кеи Нишикори завершил выступление на турнире в Рио-де-Жанейро

Пятая ракетка мира, 27-летний японец Кеи Нишикори, покидает соревнования Rio Open, проиграв на старте турнира 29-летнему хозяину кортов Томазу Беллуччи, занимающему 76-е место в рейтинге АТР, — 4/6, 3/6.

Пятая ракетка мира 27-летний японец <span class=error>Кеи</span> <span class=error>Нишикори</span> покидает соревнования Rio <span class=error>Open</span> проиграв на старте турнира 29-летнему хозяину кортов <span class=error>Томазу</span> Беллуччи занимающему 76-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> — 4/6 3/6. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 19 минут. За это время Кеи трижды подавал навылет и сделал один брейк, тогда как Томаз записал в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал равным — 1:1.

В следующей стадии домашних соревнований Томаз Белллуччи сразится со своим соотечественником Тьяго Монтейрой, который, в свою очередь, взял верх над португальцем Жоао Соусой со счётом 3/6, 7/6 (4), 6/4.
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35-летний итальянский теннисист Паоло Лоренци, занимающий 40-е место в мировой табели о рангах, завершил борьбу на турнире Rio Open, проиграв в стартовом поединке 52-й ракетке мира, 26-летнему аргентинцу Федерико Дельбониса, — 6/4, 1/6, 4/6.
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