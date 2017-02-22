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22 февраля 2017, 8:47 | Теннис | Р-Спорт

Австриец Доминик Тим вышел во второй круг теннисного турнира в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Австриец Доминик Тим вышел во второй круг теннисного турнира в Рио-де-Жанейро, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона долларов.

Тим, получивший второй номер посева на турнире, в стартовом матче нанес поражение обладателю wild card сербу Янко Типсаревичу со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

В другом матче первого круга бразилец Томас Беллуччи за 1 час 19 минут обыграл первую ракетку турнира японца Кэя Нисикори — 6:4, 6:3.

Во втором круге Тим встретится с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем. Соперником Беллуччи станет его соотечественник Тиагу Монтейру.
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