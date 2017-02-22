Мария Шарапова сыграет на выставочном теннисном турнире в Мадриде 4 мая

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Помимо Шараповой на турнире, который пройдет третий раз в истории, сыграют японец Кэй Нисикори и испанец Фелисиано Лопес. Ожидается, что всего будет по восемь участников в женской и мужской сетках. Матчи пройдут в формате тай-брейка до 10 очков. Победители получат по 250 тысяч долларов, из которых каждый отдаст 50 тысяч на благотворительность.

В начале февраля стало известно, что Шарапова получила wild card для участия в турнире WTA в Мадриде с призовым фондом почти в 5,5 миллиона долларов, который пройдет 5—14 мая .