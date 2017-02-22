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22 февраля 2017, 7:56 | Теннис | Р-Спорт

Мария Шарапова сыграет на выставочном теннисном турнире в Мадриде 4 мая

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на выставочном турнире Tie Break Tens в Мадриде, который пройдет 4 мая, сообщается на официальном сайте турнира.

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Помимо Шараповой на турнире, который пройдет третий раз в истории, сыграют японец Кэй Нисикори и испанец Фелисиано Лопес. Ожидается, что всего будет по восемь участников в женской и мужской сетках. Матчи пройдут в формате тай-брейка до 10 очков. Победители получат по 250 тысяч долларов, из которых каждый отдаст 50 тысяч на благотворительность.

В начале февраля стало известно, что Шарапова получила wild card для участия в турнире WTA в Мадриде с призовым фондом почти в 5,5 миллиона долларов, который пройдет 5—14 мая.

Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать с 26 апреля 2017 года. Первый матч после дисквалификации Шарапова проведет 26 апреля на турнире в Штутгарте.
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