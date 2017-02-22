Мария Шарапова сыграет на выставочном теннисном турнире в Мадриде 4 мая
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на выставочном турнире Tie Break Tens в Мадриде, который пройдет 4 мая, сообщается на официальном сайте турнира.
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Помимо Шараповой на турнире, который пройдет третий раз в истории, сыграют японец Кэй Нисикори и испанец Фелисиано Лопес. Ожидается, что всего будет по восемь участников в женской и мужской сетках. Матчи пройдут в формате
В начале февраля стало известно, что Шарапова получила wild card для участия в турнире WTA в Мадриде с призовым фондом почти в 5,5 миллиона долларов, который пройдет
Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года, после того как в ее
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