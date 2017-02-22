Марсель. Александр Зверев потерпел поражение на старте соревнований
Немецкий теннисист Александр Зверев не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Марселе, проиграв на двух
тай-брейках французу Николя Маю, — 6/7 (5), 6/7 (5).
Поединок продлился 1 час 31 минуту. 18-й номер рейтинга АТР, 19-летний Зверев, один раз взял подачу оппонента, совершил десять эйсов и две двойные ошибки. 35-летний Николя, занимающий 54-ю позицию в мировой классификации, реализовал один
Во втором круге соревнований Open 13 Маю выступит против словака Норберта Гомбоша.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter