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https://sport.mail.ru/news/tennis/28856901/
22 февраля 2017, 1:12 | Теннис | GoTennis.ru

Марсель. Александр Зверев потерпел поражение на старте соревнований

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Марселе, проиграв на двух тай-брейках французу Николя Маю, — 6/7 (5), 6/7 (5).

Поединок продлился 1 час 31 минуту. 18-й номер рейтинга АТР, 19-летний Зверев, один раз взял подачу оппонента, совершил десять эйсов и две двойные ошибки. 35-летний Николя, занимающий 54-ю позицию в мировой классификации, реализовал один брейк-пойнт, сделал четыре эйса и один раз ошибся при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований Open 13 Маю выступит против словака Норберта Гомбоша.
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