Теймураз Габашвили преодолел барьер первого круга «Челленджера» в Мексике

За 48 минут, проведённых на корте, 160-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, записал в свой актив пять брейков и два эйса, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Мертенс, занимающий 242-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, сделал четыре эйса и столько же двойных ошибок. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

Во втором круге соревнований Габашвили сыграет с колумбийцем Эдуардо Струвэем.