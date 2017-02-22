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https://sport.mail.ru/news/tennis/28856524/
22 февраля 2017, 0:19 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили преодолел барьер первого круга «Челленджера» в Мексике

Российский теннисист Теймураз Габашвили прошёл во второй раунд турнира серии «Челленджер» в Морелосе (Мексика), победив в двух сетах бельгийца Янника Мертенса, — 6/2, 6/2.

За 48 минут, проведённых на корте, 160-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, записал в свой актив пять брейков и два эйса, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Мертенс, занимающий 242-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, сделал четыре эйса и столько же двойных ошибок. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

Во втором круге соревнований Габашвили сыграет с колумбийцем Эдуардо Струвэем.
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