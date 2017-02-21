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https://sport.mail.ru/news/tennis/28856372/
21 февраля 2017, 23:48 | Теннис | GoTennis.ru

Марсель. Ришар Гаске сломил сопротивление Робина Хаазе

Французский теннисист Ришар Гаске преодолел барьер первого раунда турнира в Марселе, переиграв в трёх сетах Робина Хаазе из Нидерландов, — 6/7 (5), 6/3, 6/2.

За 1 час 52 минуты, проведённые на корте, 19-я ракетка мира, 30-летний Ришар, сделал пять брейков и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Хаазе, занимающий 58-е место в рейтинге АТР, два раза брал подачу соперника, совершил 14 эйсов и две двойные ошибки. Француз увеличил отрыв в личных встречах игроков — 4:1.

Во втором круге соревнований Open 13 Гаске будет противостоять россиянину Михаилу Южному.
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