Марсель. Ришар Гаске сломил сопротивление Робина Хаазе

За 1 час 52 минуты, проведённые на корте, 19-я ракетка мира, 30-летний Ришар, сделал пять брейков и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Хаазе, занимающий 58-е место в рейтинге АТР, два раза брал подачу соперника, совершил 14 эйсов и две двойные ошибки. Француз увеличил отрыв в личных встречах игроков — 4:1.

Во втором круге соревнований Open 13 Гаске будет противостоять россиянину Михаилу Южному.