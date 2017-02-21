Свитолина и Бондаренко выиграли матчи на теннисном турнире в Дубаи
В Дубаи (ОАЭ) завершился очередной игровой день теннисного турнира Dubai Duty Free Championships, в рамках которого свои матчи выиграли Элина Свитолина и Екатерина Бондаренко, сообщает официальный сайт соревнований.
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Обе украинки вышли в третий круг соревнований — 1/8 финала.
Бондаренко должны была противостоять
В свою очередь, Свитолина провела полноценный матч против китаянки Сайсай Женг и выиграла со счетом 7:5, 6:1.
В матча 1/8 финала соревнований Бондаренко встретися с Каролин Возняки из Дании, а Свитолина — с Кристиной МакХэйл из США.
Турнир в Дубаи походит с 19 по 26 февраля.
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