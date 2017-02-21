Свитолина и Бондаренко выиграли матчи на теннисном турнире в Дубаи

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Обе украинки вышли в третий круг соревнований — 1/8 финала.

Бондаренко должны была противостоять экс-второму номеру мирового рейтинга Гарбинье Мугурузе из Испании, но мтач получился недолгим. При счете 4:1 в пользу украинки в первом сете спортсменка прекратила борьбу.

В свою очередь, Свитолина провела полноценный матч против китаянки Сайсай Женг и выиграла со счетом 7:5, 6:1.

В матча 1/8 финала соревнований Бондаренко встретися с Каролин Возняки из Дании, а Свитолина — с Кристиной МакХэйл из США.

Турнир в Дубаи походит с 19 по 26 февраля.