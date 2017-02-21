Милош Раонич с победы стартовал на соревнованиях в Делрэй-Бич

За 56 минут, проведённых на корте, четвёртый номер рейтинга АТР, 26-летний Милош, записал в свой актив три брейка и десять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Смычек, занимающий 165-ю строчку мировой табели о рангах, совершил пять подач навылет и одну двойную ошибку. Канадец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В матче за выход в ¼ финала соревнований Delray Beach Open Раонич сыграет с хорватом Борной Чоричем.