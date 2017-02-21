Милош Раонич с победы стартовал на соревнованиях в Делрэй-Бич
Канадский теннисист Милош Раонич прошёл во второй раунд турнира в
Делрэй-Бич, обыграв в двух сетах американца Тима Смычека, — 6/1, 6/4.
За 56 минут, проведённых на корте, четвёртый номер рейтинга АТР, 26-летний Милош, записал в свой актив три брейка и десять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Смычек, занимающий 165-ю строчку мировой табели о рангах, совершил пять подач навылет и одну двойную ошибку. Канадец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
В матче за выход в ¼ финала соревнований Delray Beach Open Раонич сыграет с хорватом Борной Чоричем.
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