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https://sport.mail.ru/news/tennis/28855835/
21 февраля 2017, 22:20 | Теннис | GoTennis.ru

Милош Раонич с победы стартовал на соревнованиях в Делрэй-Бич

Канадский теннисист Милош Раонич прошёл во второй раунд турнира в Делрэй-Бич, обыграв в двух сетах американца Тима Смычека, — 6/1, 6/4.

За 56 минут, проведённых на корте, четвёртый номер рейтинга АТР, 26-летний Милош, записал в свой актив три брейка и десять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Смычек, занимающий 165-ю строчку мировой табели о рангах, совершил пять подач навылет и одну двойную ошибку. Канадец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В матче за выход в ¼ финала соревнований Delray Beach Open Раонич сыграет с хорватом Борной Чоричем.
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