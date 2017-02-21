Мария Шарапова сыграет на выставочных соревнованиях в Мадриде

Турнир пройдёт по олимпийской системе и будет состоять из мужской и женской сеток, а матчи будут проводиться в формате тай-брейка до десяти очков.

На данный момент своё участие, помимо Шараповой, подтвердили японец Кеи Нишикори и испанец Фелисиано Лопес.

Напомним, что сейчас Шарапова отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония, срок которой заканчивается 26 апреля.