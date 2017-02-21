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https://sport.mail.ru/news/tennis/28855642/
21 февраля 2017, 21:42 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова сыграет на выставочных соревнованиях в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в выставочном турнире, который состоится 4 мая в Мадриде в преддверии старта соревнований Mutua Madrid Open.

Турнир пройдёт по олимпийской системе и будет состоять из мужской и женской сеток, а матчи будут проводиться в формате тай-брейка до десяти очков.

На данный момент своё участие, помимо Шараповой, подтвердили японец Кеи Нишикори и испанец Фелисиано Лопес.

Напомним, что сейчас Шарапова отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония, срок которой заканчивается 26 апреля.
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