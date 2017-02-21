Мария Шарапова сыграет на выставочных соревнованиях в Мадриде
Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в выставочном турнире, который состоится 4 мая в Мадриде в преддверии старта соревнований Mutua Madrid Open.
Турнир пройдёт по олимпийской системе и будет состоять из мужской и женской сеток, а матчи будут проводиться в формате
На данный момент своё участие, помимо Шараповой, подтвердили японец Кеи Нишикори и испанец Фелисиано Лопес.
Напомним, что сейчас Шарапова отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония, срок которой заканчивается 26 апреля.
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