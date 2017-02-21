Делрэй-Бич. Константин Кравчук потерпел поражение на старте турнира
Российский теннисист Константин Кравчук не смог преодолеть барьер первого раунда соревнований в
Делрэй-Бич (США), проиграв в двух сетах боснийцу Дамиру Джумхуру, — 3/6, 4/6.
За 1 час 3 минуты, проведённые на корте, 95-я ракетка мира, 31-летний Кравчук, дважды брал подачу оппонента, совершил три эйса и две двойные ошибки. 24-летний Дамир, занимающий 79-е место в рейтинге АТР, реализовал четыре
Во втором круге турнира Delray Beach Open Джумхур сыграет с сильнейшим в противостоянии аргентинца Хуана Мартина Дель Потро и Кевина Андерсона из ЮАР.
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