Делрэй-Бич. Константин Кравчук потерпел поражение на старте турнира

За 1 час 3 минуты, проведённые на корте, 95-я ракетка мира, 31-летний Кравчук, дважды брал подачу оппонента, совершил три эйса и две двойные ошибки. 24-летний Дамир, занимающий 79-е место в рейтинге АТР, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал один эйс и два раза ошибался при подаче.

Во втором круге турнира Delray Beach Open Джумхур сыграет с сильнейшим в противостоянии аргентинца Хуана Мартина Дель Потро и Кевина Андерсона из ЮАР.