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https://sport.mail.ru/news/tennis/28855166/
21 февраля 2017, 20:43 | Теннис | GoTennis.ru

Делрэй-Бич. Константин Кравчук потерпел поражение на старте турнира

Российский теннисист Константин Кравчук не смог преодолеть барьер первого раунда соревнований в Делрэй-Бич (США), проиграв в двух сетах боснийцу Дамиру Джумхуру, — 3/6, 4/6.

За 1 час 3 минуты, проведённые на корте, 95-я ракетка мира, 31-летний Кравчук, дважды брал подачу оппонента, совершил три эйса и две двойные ошибки. 24-летний Дамир, занимающий 79-е место в рейтинге АТР, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал один эйс и два раза ошибался при подаче.

Во втором круге турнира Delray Beach Open Джумхур сыграет с сильнейшим в противостоянии аргентинца Хуана Мартина Дель Потро и Кевина Андерсона из ЮАР.
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