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https://sport.mail.ru/news/tennis/28855165/
21 февраля 2017, 20:43 | Теннис | GoTennis.ru

Томми Хаас: Очень рад вновь вернуться на корт

Немецкий теннисист Томми Хаас прокомментировал свою победу в дуэте с канадцем Вашеком Поспишилом над французом Адрианом Маннарино и бельгийцем Стивом Дарсисом в первом круге парного турнира в Делрэй-Бич. Немецко-канадская пара обыграла соперников со счётом 6/4, 6/3. Для немца этот матч стал первым за 15 месяцев.

«Невероятно рад вновь вернуться на корт. Думаю, что нахожусь в довольно приличной форме. Разумеется, мне ещё предстоит очень много работы. Здорово сыграть вместе с таким приятным парнем и хорошим игроком, как Вашек. Теперь я смогу провести на один поединок больше, а это именно то, что мне сейчас необходимо», — приводит слова Хааса пресс-служба АТР.
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