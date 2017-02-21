Томми Хаас: Очень рад вновь вернуться на корт
Немецкий теннисист Томми Хаас прокомментировал свою победу в дуэте с канадцем Вашеком Поспишилом над французом Адрианом Маннарино и бельгийцем Стивом Дарсисом в первом круге парного турнира в
Делрэй-Бич. Немецко-канадская пара обыграла соперников со счётом 6/4, 6/3. Для немца этот матч стал первым за 15 месяцев.
«Невероятно рад вновь вернуться на корт. Думаю, что нахожусь в довольно приличной форме. Разумеется, мне ещё предстоит очень много работы. Здорово сыграть вместе с таким приятным парнем и хорошим игроком, как Вашек. Теперь я смогу провести на один поединок больше, а это именно то, что мне сейчас необходимо», — приводит слова Хааса
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