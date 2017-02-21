Стаховский и Марченко вышли во второй круг теннисного турнира в Марселе

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Стаховский в своем матче обыграл Иржи Веселы из Чехии со счетом 6:2, 6:4. Его следующим соперником станет французский теннисист Гаэль Монфис, который занимает 12-е место в мировом рейтинге. На турнире в Марселе француз посеян под 1-м номером.

В свою очередь, Марченко обыграл Андрея Рублева из России также в двух партиях — 6:1, 7:6. Украинец имел полное преимущество над россиянином в первой партии, но позволил сопернику выровнять ситуацию во втором сете, обыграв того лишь на тай-брейке. В 1/8 финала Марченко сыграет с другим французом Жо-Вилфридом Тсонга (11-я ракетка мира), который посеян на турнире под вторым номером.

Более высокий посев Монфиса объясняется тем, что на прошлой неделе он стоял выше соотечественника в рейтинге АТР и входил в 10-ку сильнейших игроков мира.

Турнир в Марселе проходит с 20 по 26 февраля.