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https://sport.mail.ru/news/tennis/28853820/
21 февраля 2017, 18:35 | Теннис | GoTennis.ru

Дубай. Каролина Плишкова не смогла преодолеть барьер второго круга соревнований

Чешская теннисистка Каролина Плишкова проиграла в двух сетах француженке Кристине Младенович и завершила выступление на турнире в Дубае на стадии второго раунда — 2/6, 4/6.

Поединок продлился 1 час 15 минут. Третья ракетка мира, 24-летняя Плишкова, один раз взяла подачу соперницы, сделала два эйса и шесть двойных ошибок. 23-летняя Кристина, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, записала в свой актив четыре брейка и два эйса, трижды ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 2:2.

В третьем круге соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Младенович сыграет с китаянкой Цзян Ван.
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