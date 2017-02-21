Дубай. Каролина Плишкова не смогла преодолеть барьер второго круга соревнований

Поединок продлился 1 час 15 минут. Третья ракетка мира, 24-летняя Плишкова, один раз взяла подачу соперницы, сделала два эйса и шесть двойных ошибок. 23-летняя Кристина, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, записала в свой актив четыре брейка и два эйса, трижды ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 2:2.

В третьем круге соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Младенович сыграет с китаянкой Цзян Ван.