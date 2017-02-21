Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28853625/
21 февраля 2017, 18:20 | Теннис | ТАСС

Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA в Дубае

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в четвертьфинал парного разряда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (общий призовой фонд $2,36 млн).

В следующем матче российская пара встретится с канадкой <span class=error>Габриэлой</span> <span class=error>Дабровски</span> и Еленой <span class=error>Остапенко</span> из Латвии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче второго круга россиянки, «посеянные» под вторым номером, победили словенку Андреа Клепач и испанку Марию- Хосе Мартинес-Санчес со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

В следующем матче российская пара встретится с канадкой Габриэлой Дабровски и Еленой Остапенко из Латвии.

Турнир в Дубае завершится 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

CAS оставил в силе отстранение от соревнований пятерых российских лыжников

Шалимов: "Краснодар" не будет играть с "Фенербахче" на удержание счета

Шляхтин: следующая встреча с рабочей группой IAAF произойдет не раньше мая