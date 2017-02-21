Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA в Дубае
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в четвертьфинал парного разряда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (общий призовой фонд $2,36 млн).
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В матче второго круга россиянки, «посеянные» под вторым номером, победили словенку Андреа Клепач и испанку Марию- Хосе
В следующем матче российская пара встретится с канадкой Габриэлой Дабровски и Еленой Остапенко из Латвии.
Турнир в Дубае завершится 25 февраля.
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