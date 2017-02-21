Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA в Дубае

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В матче второго круга россиянки, «посеянные» под вторым номером, победили словенку Андреа Клепач и испанку Марию- Хосе Мартинес-Санчес со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

В следующем матче российская пара встретится с канадкой Габриэлой Дабровски и Еленой Остапенко из Латвии.

Турнир в Дубае завершится 25 февраля.