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https://sport.mail.ru/news/tennis/28853212/
21 февраля 2017, 17:45 | Теннис | Спорт-Экспресс

Макарова и Веснина — в четвертьфинале турнира в Дубае в парном разряде

Екатерина Макарова и Елена Веснина одержали победу во втором круге турнира в Дубае.

Сегодня россиянки в двух сетах обыграли Андрею Клепач и Марию Хосе Мартинес Санчес, представляющих Словению и Испанию соответственно.

Следующими соперницами российской пары станут Габриэла Дабровски из Канады и Елена Остапенко из Латвии.

Дубай (ОАЭ).

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships.

Призовой фонд 2 365 250 долларов.

Открытые корты, хард.

Парный разряд.

Второй круг.

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) — Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания) — 6:3, 7:6 (7:5).

Дабровски/Остапенко (Канада/Латвия) — Юрак/Родионова (Хорватия/Австралия) 7:6, 6:1.
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