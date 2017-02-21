Сегодня россиянки в двух сетах обыграли Андрею Клепач и Марию Хосе Мартинес Санчес, представляющих Словению и Испанию соответственно.

Следующими соперницами российской пары станут Габриэла Дабровски из Канады и Елена Остапенко из Латвии.

Дубай (ОАЭ).

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships.

Призовой фонд 2 365 250 долларов.

Открытые корты, хард.

Парный разряд.

Второй круг.

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) — Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания) — 6:3, 7:6 (7:5).

Дабровски/Остапенко (Канада/Латвия) — Юрак/Родионова (Хорватия/Австралия) 7:6, 6:1.