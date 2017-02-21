Макарова и Веснина — в четвертьфинале турнира в Дубае в парном разряде
Екатерина Макарова и Елена Веснина одержали победу во втором круге турнира в Дубае.
Сегодня россиянки в двух сетах обыграли Андрею Клепач и Марию Хосе Мартинес Санчес, представляющих Словению и Испанию соответственно.
Следующими соперницами российской пары станут Габриэла Дабровски из Канады и Елена Остапенко из Латвии.
Дубай (ОАЭ).
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships.
Призовой фонд 2 365 250 долларов.
Открытые корты, хард.
Парный разряд.
Второй круг.
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) — Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания) — 6:3, 7:6 (7:5).
Дабровски/Остапенко (Канада/Латвия) — Юрак/Родионова (Хорватия/Австралия) 7:6, 6:1.
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