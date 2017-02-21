Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28853001/
21 февраля 2017, 17:38 | Теннис | Чемпионат.com

Донской взял лишь 2 гейма в матче с Гомбошем в первом круге турнира в Марселе

Россиянин Евгений Донской (Q) в первом круге турнира в Марселе не смог оказать достойного сопротивления словаку Норберту Гомбошу (Q) со счётом 1:6, 1:6.

Поединок продолжался 1 час 5 минут. 26-летний москвич, занимающий 117-е место в рейтинге АТР, не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух и проиграл 5 геймов на своей подаче.

В четвертьфинале Гомбош встретится либо с немцем Александром Зверевым (5), либо с французом Николя Маю.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»