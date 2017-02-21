Донской взял лишь 2 гейма в матче с Гомбошем в первом круге турнира в Марселе
Россиянин Евгений Донской (Q) в первом круге турнира в Марселе не смог оказать достойного сопротивления словаку Норберту Гомбошу (Q) со счётом 1:6, 1:6.
Поединок продолжался 1 час 5 минут. 26-летний москвич, занимающий 117-е место в рейтинге АТР, не реализовал ни одного
В четвертьфинале Гомбош встретится либо с немцем Александром Зверевым (5), либо с французом Николя Маю.
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