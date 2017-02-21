Федерер будет выступать по крайней мере до 38 лет
18-кратный победитель турниров «Большого шлема» 35-летний швейцарец Роджер Федерер будет выступать по меньшей мере до 38 лет, сообщает The Telegraph.
Это стало известно после того, как бывшая первая ракетка мира подписал контракт на участие в турнире в Базеле в предстоящие три сезона.
В финале Открытого чемпионата Австралии 2017 года Федерер одолел испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.
За свою карьеру Федерер завоевал 89 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.
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