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21 февраля 2017, 16:23 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер будет выступать по крайней мере до 38 лет

18-кратный победитель турниров «Большого шлема» 35-летний швейцарец Роджер Федерер будет выступать по меньшей мере до 38 лет, сообщает The Telegraph.

Это стало известно после того, как бывшая первая ракетка мира подписал контракт на участие в турнире в Базеле в предстоящие три сезона.

В финале Открытого чемпионата Австралии 2017 года Федерер одолел испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

За свою карьеру Федерер завоевал 89 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.
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