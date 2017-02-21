Сегодня день рождения у Андреаса Сеппи!

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Андреас Сеппи родился 21 февраля 1984 года в итальянском городе Больцано. Уго, отец теннисиста, является бизнесменом, а мать Мариалуис работает продавцом в магазине спортивных товаров. У Андреаса есть младшая сестра Мария. В детстве кумиром Сеппи был россиянин Евгений Кафельников.

В юношеские годы Сеппи получил от своего наставника прозвище «Энди». С тех пор его используют и остальные участники АТР-Тура. Также итальянца иногда называют «Сеппио».

Профессиональную карьеру Андреас начал в 2002 году. За время выступлений он выиграл три турнира АТР (в 2011 году в Истбурне, в 2012 году в Белграде и Москве), заработав при этом $8,334,001 призовых.

Лучшим достижением итальянца на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвёртый раунд «Ролан Гаррос» в 2012 году, Australian Open в 2013 и 2015 годах, а также на Уимблдоне-2013. В феврале 2013 года итальянец поднялся на восемнадцатое место в рейтинге АТР — самое высокое в своей карьере.