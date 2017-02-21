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21 февраля 2017, 12:13 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Андреаса Сеппи!

Сегодня свой 33-й день рождения отмечает итальянский теннисист Андреас Сеппи. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес Андреаса и желает ему успехов, как на корте, так и за его пределами.

Сегодня свой 33-й день рождения отмечает итальянский теннисист <span class=error>Андреас</span> <span class=error>Сеппи</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес <span class=error>Андреаса</span> и желает ему успехов как на корте так и за его пределами. Увеличить
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Андреас Сеппи родился 21 февраля 1984 года в итальянском городе Больцано. Уго, отец теннисиста, является бизнесменом, а мать Мариалуис работает продавцом в магазине спортивных товаров. У Андреаса есть младшая сестра Мария. В детстве кумиром Сеппи был россиянин Евгений Кафельников.

В юношеские годы Сеппи получил от своего наставника прозвище «Энди». С тех пор его используют и остальные участники АТР-Тура. Также итальянца иногда называют «Сеппио».

Профессиональную карьеру Андреас начал в 2002 году. За время выступлений он выиграл три турнира АТР (в 2011 году в Истбурне, в 2012 году в Белграде и Москве), заработав при этом $8,334,001 призовых.

Лучшим достижением итальянца на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвёртый раунд «Ролан Гаррос» в 2012 году, Australian Open в 2013 и 2015 годах, а также на Уимблдоне-2013. В феврале 2013 года итальянец поднялся на восемнадцатое место в рейтинге АТР — самое высокое в своей карьере.
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