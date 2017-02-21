Организаторы турнира Memphis Open хотят пригласить Роджера Федерера в 2018 году

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«Отличные фотографии! Возможно, в следующем году вы подниметесь на эту году с главных трофеем турнира в Мемфисе», — такое сообщение появилось в официальном микроблоге турнира на сервисе Twitter.