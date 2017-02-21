Организаторы турнира Memphis Open хотят пригласить Роджера Федерера в 2018 году
Организаторы турнира Memphis Open надеются, что в следующем году в их соревнованиях сможет принять участие швейцарец Роджер Федерер. Они опубликовали обращение к спортсмену со ссылкой на его фотографии с трофеем Australian Open в Альпах.
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«Отличные фотографии! Возможно, в следующем году вы подниметесь на эту году с главных трофеем турнира в Мемфисе», — такое сообщение появилось в официальном микроблоге турнира на сервисе Twitter.
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