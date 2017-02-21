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https://sport.mail.ru/news/tennis/28847178/
21 февраля 2017, 11:23 | Теннис | GoTennis.ru

Организаторы турнира Memphis Open хотят пригласить Роджера Федерера в 2018 году

Организаторы турнира Memphis Open надеются, что в следующем году в их соревнованиях сможет принять участие швейцарец Роджер Федерер. Они опубликовали обращение к спортсмену со ссылкой на его фотографии с трофеем Australian Open в Альпах.

Организаторы турнира Memphis <span class=error>Open</span> надеются что в следующем году в их соревнованиях сможет принять участие швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span>. Они опубликовали обращение к спортсмену со ссылкой на его <span class=stop>фото</span><span class=error>графии</span> с трофеем Australian <span class=error>Open</span> в Альпах. Увеличить
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«Отличные фотографии! Возможно, в следующем году вы подниметесь на эту году с главных трофеем турнира в Мемфисе», — такое сообщение появилось в официальном микроблоге турнира на сервисе Twitter.
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