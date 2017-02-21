Каролин Возняцки: Касаткина часто меняет темп игры и великолепно действует на подаче
Датчанка Каролин Возняцки прокомментировала свою победу над россиянкой Дарьей Касаткиной на старте турнира в Дубае, а также оценила свою следующую соперницу — швейцарку Викторию Голубич.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я знала, что матч против Дарьи не может быть простым. Она часто меняет темп игры и великолепно действует на подаче. Мне нужно было стараться играть в свою игру и постоянно ускорять темп. Я довольна тем, что смогла победить. Условия игры здесь отличаются от тех, что были в Дохе. Нелегко контролировать полёт мяча.
Я не была уверена, что смогу хорошо сыграть с самого начала, однако осталась вполне довольна своими действиями. В некоторых моментах мяч летел довольно непредсказуемо, но к этому можно привыкнуть.
Я смотрела фрагмент матча Касаткиной на прошлой неделе и думала, как она молода. Когда мне было 19 лет, я считала, что уже взрослая. Её ждёт отличная карьера.
Я много раз успешно выступала в Дубае: в 2011 году я стала чемпионкой турнира, а также несколько раз доходила до полуфинала. Жаль, что мне пришлось пропустить эти соревнования в прошлом году
Что касается Голубич, то я знаю, как она выглядит, но ничего не знаю о её игре. Впервые я услышала её имя в конце прошлого года, когда она вроде играла в финале. Нужно будет посмотреть её матчи и подготовиться, — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.
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