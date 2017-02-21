Евгений Карловский успешно стартовал на «Челленджере» в Киото
484-я ракетка мира, россиянин Евгений Карловский, начал выступление на «Челленджере» в Киото (Япония) с победы над хозяином кортов Юуя Киби, занимающим 226-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/1, 6/2.
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Встреча длилась 1 час 22 минуты. За это время 22-летний Карловский сделал 16 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре
Во втором круге «Челленджера» в Киото Карловский померится силами с ещё один японцем Тацумой Ито.
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