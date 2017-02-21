Евгений Карловский успешно стартовал на «Челленджере» в Киото

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Встреча длилась 1 час 22 минуты. За это время 22-летний Карловский сделал 16 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 30-летний оппонент пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором круге «Челленджера» в Киото Карловский померится силами с ещё один японцем Тацумой Ито.