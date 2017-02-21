Джеймс Блэйк: Федерер и Надаль установили очень высокую планку для всех остальных

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«Считается, что время может победить любого. Но если кому и по силам взять над ним верх, то это Роджеру. Что касается Рафы, то я рад, что мы никогда не встречались на грунте.