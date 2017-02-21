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https://sport.mail.ru/news/tennis/28846301/
21 февраля 2017, 10:24 | Теннис | GoTennis.ru

Джеймс Блэйк: Федерер и Надаль установили очень высокую планку для всех остальных

Экс-четвёртая ракетка мира, американец Джеймс Блэйк, прокомментировал успешное выступление швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля на Australian Open.

<nobr>Экс-четвёртая</nobr> ракетка мира американец Джеймс <span class=error>Блэйк</span> прокомментировал успешное выступление швейцарца Роджера <span class=error>Федерера</span> и испанца Рафаэля <span class=error>Надаля</span> на Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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«Считается, что время может победить любого. Но если кому и по силам взять над ним верх, то это Роджеру. Что касается Рафы, то я рад, что мы никогда не встречались на грунте.

Успех каждого из них примечателен по-своему. Роджер стал победителем турнира «Большого шлема» в 35 лет, Рафа вернулся на корт после всех травм. До победы на «мэйджоре» ему не хватило всего трёх геймов. Они — лучшие теннисисты всех времён, выступающие в одну и ту же эпоху. Несомненно, что они установили очень высокую планку для всех остальных, — приводит слова Блэка официальный сайт Чемпионского Тура ATP.
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