Джеймс Блэйк: Федерер и Надаль установили очень высокую планку для всех остальных
Экс-четвёртая ракетка мира, американец Джеймс Блэйк, прокомментировал успешное выступление швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля на Australian Open.
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Видимо, что-то случилось...
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«Считается, что время может победить любого. Но если кому и по силам взять над ним верх, то это Роджеру. Что касается Рафы, то я рад, что мы никогда не встречались на грунте.
Успех каждого из них примечателен
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