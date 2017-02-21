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https://sport.mail.ru/news/tennis/28846290/
21 февраля 2017, 10:29 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный сыграет на теннисном турнире в Делрей-Бич, Александра Саснович выступит в Будапеште

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проведут матчи на турнирах в США и Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>21 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорусские теннисисты сегодня проведут матчи на турнирах в США и Венгрии сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В американском Делрей-Бич в первом раунде парного разряда белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи встретятся с еще одним интернациональным дуэтом Роберт Линдстедт (Швеция) / Майкл Венус (Новая Зеландия). Белорусско-филиппинский тандем посеян на этих соревнованиях под третьим номером.

На женском турнире в Будапеште белоруска Александра Саснович, занимающая 123-е место в мировом рейтинге, в поединке 1/16 финала сыграет с 74-й ракеткой планеты Кирстен Флипкенс из Бельгии. Они встречались в прошлом году на турнире в Индиан-Уэллсе, и тогда белоруска уверенно победила в двух сетах — 6:1, 6:2. Победитель встречи Саснович — Флипкенс в 1/8 финала будет соперничать с француженкой Паулин Парментье (62).

На нынешних состязаниях в венгерской столице Александра Саснович пробилась в основную сетку, одержав две победы в квалификации: над казахстанской теннисисткой Галиной Воскобоевой (258) — 7:6, 6:7, 6:4 и сербкой Иваной Йорович (146) — 3:6, 6:3, 6:4.

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