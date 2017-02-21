Максим Мирный сыграет на теннисном турнире в Делрей-Бич, Александра Саснович выступит в Будапеште
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проведут матчи на турнирах в США и Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В американском
На женском турнире в Будапеште белоруска Александра Саснович, занимающая 123-е место в мировом рейтинге, в поединке 1/16 финала сыграет с 74-й ракеткой планеты Кирстен Флипкенс из Бельгии. Они встречались в прошлом году на турнире в
На нынешних состязаниях в венгерской столице Александра Саснович пробилась в основную сетку, одержав две победы в квалификации: над казахстанской теннисисткой Галиной Воскобоевой (258) — 7:6, 6:7, 6:4 и сербкой Иваной Йорович (146) — 3:6, 6:3, 6:4.
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