Тэйлор Фритц продолжает борьбу на соревнованиях Delray Beach Open
112-я ракетка мира, американец Тэйлор Фритц, в двух партиях взял верх над японцем Акирой Сантильяном, занимающим 193-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 на старте турнира в
Делрэй-Бич.
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Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время 19-летний Фритц сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал три
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