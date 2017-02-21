Тэйлор Фритц продолжает борьбу на соревнованиях Delray Beach Open

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время 19-летний Фритц сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его ровесник из Японии дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.