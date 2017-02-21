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https://sport.mail.ru/news/tennis/28846093/
21 февраля 2017, 10:21 | Теннис | GoTennis.ru

Тэйлор Фритц продолжает борьбу на соревнованиях Delray Beach Open

112-я ракетка мира, американец Тэйлор Фритц, в двух партиях взял верх над японцем Акирой Сантильяном, занимающим 193-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 на старте турнира в Делрэй-Бич.

112-я ракетка мира американец <span class=error>Тэйлор</span> <span class=error>Фритц</span> в двух партиях взял верх над японцем <span class=error>Акирой</span> <span class=error>Сантильяном</span> занимающим 193-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/4 на старте турнира в <nobr>Делрэй-Бич.</nobr> Увеличить
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Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время 19-летний Фритц сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его ровесник из Японии дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.
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