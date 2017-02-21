Рио-де-Жанейро. Диего Шварцман вышел во второй раунд турнира
51-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман, в трёх сетах взял верх над своим соотечественником Ренцо Оливо, занимающим 92-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 3/6, 6/4 и вышел во второй круг турнира в
Рио-де-Жанейро.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время 24-летний Шварцман сделал два эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал шесть
Во втором раунде соревнований Rio Open аргентинец померится силами с победителем матча между итальянцем Паоло Лоренци и аргентинцем Федерико Дельбонисом.
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