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21 февраля 2017, 10:23 | Теннис | GoTennis.ru

Рио-де-Жанейро. Диего Шварцман вышел во второй раунд турнира

51-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман, в трёх сетах взял верх над своим соотечественником Ренцо Оливо, занимающим 92-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 3/6, 6/4 и вышел во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро.

51-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман в трёх сетах взял верх над своим соотечественником <span class=error>Ренцо</span> <span class=error>Оливо</span> занимающим 92-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/2 3/6 6/4 и вышел во второй круг турнира в <nobr>Рио-де-Жанейро.</nobr> Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время 24-летний Шварцман сделал два эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его соперник трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 8:5 в пользу Шварцмана.

Во втором раунде соревнований Rio Open аргентинец померится силами с победителем матча между итальянцем Паоло Лоренци и аргентинцем Федерико Дельбонисом.
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