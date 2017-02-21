Рио-де-Жанейро. Диего Шварцман вышел во второй раунд турнира

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Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время 24-летний Шварцман сделал два эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его соперник трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 8:5 в пользу Шварцмана.

Во втором раунде соревнований Rio Open аргентинец померится силами с победителем матча между итальянцем Паоло Лоренци и аргентинцем Федерико Дельбонисом.