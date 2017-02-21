Пабло Куэвас потерпел поражение на старте турнира в Рио-де-Жанейро

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Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время 31-летний Куэвас сделал пять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 24-летний соперник трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Следующим соперником Де Грифа на соревнованиях Rio Open станет аргентинец Николас Кикер, который, в свою очередь, обыграл итальянца Марко Чеккинато со счётом 7/5, 6/0.