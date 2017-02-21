Пабло Куэвас потерпел поражение на старте турнира в Рио-де-Жанейро
30-я ракетка мира, уругваец Пабло Куэвас, в трёх сетах проиграл бельгийцу Артуру Де Грифу, занимающему 138-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/3, 5/7 на старте турнира в
Рио-де-Жанейро.
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Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время 31-летний Куэвас сделал пять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал один
Следующим соперником Де Грифа на соревнованиях Rio Open станет аргентинец Николас Кикер, который, в свою очередь, обыграл итальянца Марко Чеккинато со счётом 7/5, 6/0.
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