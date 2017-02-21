Rio Open. Жоао Соуса не смог преодолеть барьер первого круга соревнований
39-я ракетка мира, португалец Жоао Соуса, потерпел поражение от испанца Роберто
Карбальеса-Баэны, занимающего 132-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 1/6 на старте турнира Rio Open.
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Встреча длилась 1 час 7 минут. За это время 27-летний Соуса сделал два эйса, столько же раз ошибся при подаче и не смог реализовать ни одного
Во втором раунде соревнований в
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