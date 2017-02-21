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https://sport.mail.ru/news/tennis/28845671/
21 февраля 2017, 10:22 | Теннис | GoTennis.ru

Rio Open. Жоао Соуса не смог преодолеть барьер первого круга соревнований

39-я ракетка мира, португалец Жоао Соуса, потерпел поражение от испанца Роберто Карбальеса-Баэны, занимающего 132-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 1/6 на старте турнира Rio Open.

39-я ракетка мира португалец <span class=error>Жоао</span> Соуса потерпел поражение от испанца <span class=error>Роберто</span> <nobr>Карбальеса-Баэны</nobr> занимающего 132-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 1/6 на старте турнира Rio <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 7 минут. За это время 27-летний Соуса сделал два эйса, столько же раз ошибся при подаче и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта, а его 23-летний оппонент один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

Во втором раунде соревнований в Рио-де-Жанейро Карбальес-Баэна сразится с норвежцем Каспером Руудом.
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