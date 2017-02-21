Rio Open. Жоао Соуса не смог преодолеть барьер первого круга соревнований

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Встреча длилась 1 час 7 минут. За это время 27-летний Соуса сделал два эйса, столько же раз ошибся при подаче и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта, а его 23-летний оппонент один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.