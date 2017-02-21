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21 февраля 2017, 1:55 | Теннис | Чемпионат.com

Куэрри и Эдмунд пробились во второй круг турнира в Делрэй-Бич

Американец Сэм Куэрри (4) вышел во второй круг турнира в Делрэй-Бич.

На старте соревнований он встречался с израильтянином Дуди Селой. При счёте 6:2, 2:1 в пользу Куэрри Села отказался от продолжения борьбы. Поединок продолжался 53 минуты, и за это время Куэрри подал 1 эйс, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Следующим соперником Куэрри будет победитель пары Михаил Кукушкин (Казахстан) — Джаред Доналдсон (США).

Во второй круг турнира пробился также британец Кайл Эдмунд (8). В первом раунде он разгромил француза Адриана Маннарино — 6:3, 6:0. Эта встреча длилась 1 час 16 минут. На счету Эдмунда 5 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. За место в четвертьфинале Эдмунд сразится с теннисистом из Китайского Тайбэя Лу Яньсюнем, который в первом круге одолел американца Бьорна Фрэтэнджело (WC) — 4:6, 7:5, 6:4.
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