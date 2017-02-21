Куэрри и Эдмунд пробились во второй круг турнира в Делрэй-Бич
Американец Сэм Куэрри (4) вышел во второй круг турнира в
Делрэй-Бич.
На старте соревнований он встречался с израильтянином Дуди Селой. При счёте 6:2, 2:1 в пользу Куэрри Села отказался от продолжения борьбы. Поединок продолжался 53 минуты, и за это время Куэрри подал 1 эйс, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3
Во второй круг турнира пробился также британец Кайл Эдмунд (8). В первом раунде он разгромил француза Адриана Маннарино — 6:3, 6:0. Эта встреча длилась 1 час 16 минут. На счету Эдмунда 5 эйсов и 4 реализованных
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