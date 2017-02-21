Турнир в Мемфисе надеется пригласить к себе Федерера в 2018 году

Сообщение сопровождается хэштегом «Роджер в Мемфисе-2018», так что организаторы, очевидно, рассчитывают на успешные переговоры со швейцарцем по поводу его участия в соревнованиях. Правда, это не так-то просто с точки зрения логистики — Федереру нужно прилететь в США после Австралии, через неделю отправиться в Дубай, а затем вновь вернуться в Америку.

