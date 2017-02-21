Турнир в Мемфисе надеется пригласить к себе Федерера в 2018 году
Официальный «твиттер» турнира в Мемфисе, в финале которого Райан Харрисон обыграл Николоза Басилашвили, опубликовал краткое обращение к швейцарцу Роджеру Федереру, оценив его фотографии в горах с кубком Australian Open и заметив, что в следующем году у него может быть возможность забраться туда с гитарой — трофеем за победу в Мемфисе.
Сообщение сопровождается хэштегом «Роджер в Мемфисе-2018», так что организаторы, очевидно, рассчитывают на успешные переговоры со швейцарцем по поводу его участия в соревнованиях. Правда, это не
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