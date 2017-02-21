Тарпищев: Джокович может стать первым в 2017-м, а Шараповой нужно больше времени
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил вероятность возвращения Новака Джоковича на первую строчку в текущем сезоне.
«Я не согласен с теми, кто считает, что у Джоковича наступил спад. Для меня Новак
Возможно ли, что к концу этого сезона первыми в мире будут Джокович и Шарапова? Джокович определённо может вернуться на вершину, у него есть всё необходимое для этого. А Марии понадобится больше времени, чтобы подняться наверх», — сказал Тарпищев в интервью Vecernje Novosti.
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