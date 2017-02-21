Чешка Люция Шафаржова вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште
Чешка Люция Шафаржова вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.
Шафаржова, получившая второй номер посева на турнире, в понедельник в своем стартовом матче нанесла поражение польке Магде Линетте — 6:0, 5:7, 7:6 (7:4). На корте соперницы провели 2 часа 24 минуты.
Во втором круге Шафаржова встретится с Си Сувэй из Тайваня.
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