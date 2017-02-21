Чешка Люция Шафаржова вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште

Официальный «твиттер» турнира в Мемфисе, в финале которого Райан Харрисон обыграл Николоза Басилашвили, опубликовал краткое обращение к швейцарцу Роджеру Федереру, оценив его фотографии в горах с кубком Australian Open и заметив, что в следующем году у него может быть возможность забраться туда с гитарой — трофеем за победу в Мемфисе.