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https://sport.mail.ru/news/tennis/28842891/
21 февраля 2017, 0:04 | Теннис | Р-Спорт

Чешка Люция Шафаржова вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште

Чешка Люция Шафаржова вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.

Шафаржова, получившая второй номер посева на турнире, в понедельник в своем стартовом матче нанесла поражение польке Магде Линетте — 6:0, 5:7, 7:6 (7:4). На корте соперницы провели 2 часа 24 минуты.

Во втором круге Шафаржова встретится с Си Сувэй из Тайваня.
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