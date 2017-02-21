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21 февраля 2017, 0:02 | Теннис | Чемпионат.com

Симон переиграл Хачанова в первом круге турнира в Марселе

Француз Жиль Симон (7) одержал волевую победу над россиянином Кареном Хачановым в первом круге домашнего турнира в Марселе — 4:6, 7:5, 6:3.

Примечательно, что во второй партии Хачанов сумел отыграться с 2:5, но в 12-м гейме проиграл свою подачу со счёта 40:0.

Поединок продолжался 1 час 55 минут. Симон выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Хачанова 8 эйсов, 2 двойные и 2 использованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Жиль сыграет или с канадцем Денисом Шаповаловым, или со своим соотечественником Жюльеном Беннето.
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