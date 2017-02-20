Федерер поднялся на гору с кубком Australian Open и сыграл в теннис с Гриллсом
Швейцарец Роджер Федерер, отдыхающий после победы на Australian Open 2017, поднял кубок Нормана Брукса, вручаемый за этот триумф, на одну из швейцарских гор.
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Федерер выложил в своём «твиттере» несколько сделанных в горах фотографий, признавшись, что всегда хотел поднять кубок на вершину швейцарской горы, а также что он до сих пор находится на седьмом небе от счастья. Кроме того, Федерер сыграл в
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