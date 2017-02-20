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20 февраля 2017, 23:56 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер поднялся на гору с кубком Australian Open и сыграл в теннис с Гриллсом

Швейцарец Роджер Федерер, отдыхающий после победы на Australian Open 2017, поднял кубок Нормана Брукса, вручаемый за этот триумф, на одну из швейцарских гор.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> отдыхающий после победы на Australian <span class=error>Open</span> 2017 поднял кубок <span class=error>Нормана</span> <span class=error>Брукса</span> вручаемый за этот триумф на одну из швейцарских гор. Увеличить
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Федерер выложил в своём «твиттере» несколько сделанных в горах фотографий, признавшись, что всегда хотел поднять кубок на вершину швейцарской горы, а также что он до сих пор находится на седьмом небе от счастья. Кроме того, Федерер сыграл в пинг-понг и в теннис с известным британским телеведущим и путешественником Беар Гриллсом, который назвал Роджера «скромным, весёлым, семейным человеком».
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