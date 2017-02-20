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https://sport.mail.ru/news/tennis/28842361/
20 февраля 2017, 23:31 | Теннис | Чемпионат.com

Оливетти установил рекорд по проценту эйсов и двойных ошибок

Француз Альбано Оливетти, находящийся сейчас в четвёртой сотне, установил своеобразное достижение в матче с итальянцем Алессандро Бега на челленджере в Бергамо.

Французский теннисист выполнил 37 эйсов и допустил 23 двойные ошибки. Таким образом, его соперник не участвовал в 60 розыгрышах на приёме. Это больше половины — всего на подаче Оливетти было разыграно 106 очков.

Рекорд по количеству двойных в трёхсетовых матчах на уровне ATP принадлежит аргентинцу Гильермо Кории — те же 23 ошибки в матче с Николасом Кифером в Монте-Карло в 2006 году. Швейцарец Марк Россе допустил 30 двойных в поединке с Арно Клеманом, но это было в пятисетовом формате.

Интересно, что на том же самом турнире в Бергамо пять лет назад Оливетти установил неофициальный рекорд по скорости подачи — 258 км/ч. Он официально не признаётся ATP, поскольку считается, что измеряющая скорость техника на челленджерах несовершенна.
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