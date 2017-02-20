Оливетти установил рекорд по проценту эйсов и двойных ошибок

Французский теннисист выполнил 37 эйсов и допустил 23 двойные ошибки. Таким образом, его соперник не участвовал в 60 розыгрышах на приёме. Это больше половины — всего на подаче Оливетти было разыграно 106 очков.



Рекорд по количеству двойных в трёхсетовых матчах на уровне ATP принадлежит аргентинцу Гильермо Кории — те же 23 ошибки в матче с Николасом Кифером в Монте-Карло в 2006 году. Швейцарец Марк Россе допустил 30 двойных в поединке с Арно Клеманом, но это было в пятисетовом формате.



Интересно, что на том же самом турнире в Бергамо пять лет назад Оливетти установил неофициальный рекорд по скорости подачи — 258 км/ч. Он официально не признаётся ATP, поскольку считается, что измеряющая скорость техника на челленджерах несовершенна.