Оливетти установил рекорд по проценту эйсов и двойных ошибок
Француз Альбано Оливетти, находящийся сейчас в четвёртой сотне, установил своеобразное достижение в матче с итальянцем Алессандро Бега на челленджере в Бергамо.
Французский теннисист выполнил 37 эйсов и допустил 23 двойные ошибки. Таким образом, его соперник не участвовал в 60 розыгрышах на приёме. Это больше половины — всего на подаче Оливетти было разыграно 106 очков.
Рекорд по количеству двойных в трёхсетовых матчах на уровне ATP принадлежит аргентинцу Гильермо Кории — те же 23 ошибки в матче с Николасом Кифером в
Интересно, что на том же самом турнире в Бергамо пять лет назад Оливетти установил неофициальный рекорд по скорости подачи — 258 км/ч. Он официально не признаётся ATP, поскольку считается, что измеряющая скорость техника на челленджерах несовершенна.
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