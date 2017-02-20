Донской переиграл Росола и стал шестым россиянином в основе турнира в Марселе
Россиянин Евгений Донской (3) пробился в основу турнира в Марселе, обыграв в финальном раунде квалификации чеха Лукаша Росола — 6:4, 7:6 (7:4).
Поединок продолжался ровно полтора часа. В активе Донского 9 эйсов и 2 реализованных
Прошедших квалификацию теннисистов, включая Донского и Андрея Рублёва, распределят по основной сетке чуть позже.
Отметим, что в 1/16 Марселя в итоге сыграют шесть россиян: Донской, Рублёв, а также Карен Хачанов, Андрей Кузнецов, Даниил Медведев и Михаил Южный.
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