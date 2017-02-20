Донской переиграл Росола и стал шестым россиянином в основе турнира в Марселе

Поединок продолжался ровно полтора часа. В активе Донского 9 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. Также он допустил одну двойную ошибку. Росол выполнил 4 эйса, допустил 5 двойных и использовал 1 брейк-пойнт из 9. Отметим, что во втором сете Евгений не подал на матч при счёте 6:5, но затем с четвёртой попытки реализовал матчбол на тай-брейке.



Прошедших квалификацию теннисистов, включая Донского и Андрея Рублёва, распределят по основной сетке чуть позже.



Отметим, что в 1/16 Марселя в итоге сыграют шесть россиян: Донской, Рублёв, а также Карен Хачанов, Андрей Кузнецов, Даниил Медведев и Михаил Южный.