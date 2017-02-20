Чемпионская гонка ATP. Григор Димитров сместил Рафаэля Надаля со второй строчки
За минувшую неделю четверо теннисистов смогли улучшить свои позиции в Топ-10 Чемпионской гонки ATP. Так, болгарин Григор Димитров поднялся на вторую строчку рейтинга, француз
Жо-Вилфрид Цонга — на четвёртую, японец Кеи Нишикори — на восьмую, а американец Райан Харрисон — на десятую.
Лучшими из россиян остаются Даниил Медведев и Андрей Рублёв, которые занимают 28-е и 32-е места соответственно.
Чемпионская гонка ATP. Версия от 20 февраля 2017 года.
1. (1) Роджер Федерер (Швейцария) — 2.000.
2. (3) Григор Димитров (Болгария) — 1.310.
3. (2) Рафаэль Надаль (Испания) — 1.245.
4. (7)
5. (5) Давид Гоффин (Бельгия) — 830.
6. (4) Стэн Вавринка (Швейцария) — 810.
7. (6) Роберто
8. (14) Кеи Нишикори (Япония) — 480.
9. (8) Милош Раонич (Канада) — 450.
10. (27) Райан Харрисон (США) — 427.
28. (23) Даниил Медведев (Россия) — 245….
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