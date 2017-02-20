Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28838297/
20 февраля 2017, 15:59 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка ATP. Григор Димитров сместил Рафаэля Надаля со второй строчки

За минувшую неделю четверо теннисистов смогли улучшить свои позиции в Топ-10 Чемпионской гонки ATP. Так, болгарин Григор Димитров поднялся на вторую строчку рейтинга, француз Жо-Вилфрид Цонга — на четвёртую, японец Кеи Нишикори — на восьмую, а американец Райан Харрисон — на десятую.

Лучшими из россиян остаются Даниил Медведев и Андрей Рублёв, которые занимают 28-е и 32-е места соответственно.

Чемпионская гонка ATP. Версия от 20 февраля 2017 года.

1. (1) Роджер Федерер (Швейцария) — 2.000.

2. (3) Григор Димитров (Болгария) — 1.310.

3. (2) Рафаэль Надаль (Испания) — 1.245.

4. (7) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 995.

5. (5) Давид Гоффин (Бельгия) — 830.

6. (4) Стэн Вавринка (Швейцария) — 810.

7. (6) Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 520.

8. (14) Кеи Нишикори (Япония) — 480.

9. (8) Милош Раонич (Канада) — 450.

10. (27) Райан Харрисон (США) — 427.

28. (23) Даниил Медведев (Россия) — 245….
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
20 февраля

Чемпионская гонка U-21. Александр Зверев продолжает лидировать

Чемпионская гонка ATP. Григор Димитров сместил Рафаэля Надаля со второй строчки

Кристина Младенович сломила сопротивление Катержины Синяковой на турнире в Дубае