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20 февраля 2017, 15:40 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв пробился в основную сетку турнира в Марселе

111-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, одолел испанца Альберта Монтаньеса, занимающего 180-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/2 в финале квалификации турнира в Марселе.

Теннисисты провели на корте 53 минуты. За это время они допустили по одной двойной ошибке. При этом 19-летний Рублёв сделал 14 эйсов и четыре брейка, а его 36-летний оппонент трижды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Соперник Рублёва в первом круге соревнований Open 13 Marseille определится позже.
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