Андрей Рублёв пробился в основную сетку турнира в Марселе
111-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, одолел испанца Альберта Монтаньеса, занимающего 180-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/2 в финале квалификации турнира в Марселе.
Теннисисты провели на корте 53 минуты. За это время они допустили по одной двойной ошибке. При этом 19-летний Рублёв сделал 14 эйсов и четыре брейка, а его 36-летний оппонент трижды подал навылет и реализовал один
Соперник Рублёва в первом круге соревнований Open 13 Marseille определится позже.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter