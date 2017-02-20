Андрей Рублёв пробился в основную сетку турнира в Марселе

Теннисисты провели на корте 53 минуты. За это время они допустили по одной двойной ошибке. При этом 19-летний Рублёв сделал 14 эйсов и четыре брейка, а его 36-летний оппонент трижды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Соперник Рублёва в первом круге соревнований Open 13 Marseille определится позже.