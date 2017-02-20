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https://sport.mail.ru/news/tennis/28837592/
20 февраля 2017, 15:46 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Блинкова прошла в основную сетку соревнований в Будапеште

Российская теннисистка Анна Блинкова стала участницей основной сетки турнира в Будапеште, переиграв в двух сетах румынку Ану Богдан в финале квалификации соревнований, — 6/4, 6/3.

Матч продлился 1 час 19 минут. 148-я ракетка мира, 18-летняя Анна, записала в свой актив пять брейков и два эйса, дважды ошибившись при подаче. 24-летняя Богдан, занимающая 119-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брала подачу соперницы, сделала два эйса и три двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Соперница Блинковой в первом раунде турнира Hungarian Ladies Open определится позднее.
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