Анна Блинкова прошла в основную сетку соревнований в Будапеште

Матч продлился 1 час 19 минут. 148-я ракетка мира, 18-летняя Анна, записала в свой актив пять брейков и два эйса, дважды ошибившись при подаче. 24-летняя Богдан, занимающая 119-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брала подачу соперницы, сделала два эйса и три двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Соперница Блинковой в первом раунде турнира Hungarian Ladies Open определится позднее.