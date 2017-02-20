Путинцева покидает турнир в Дубае

За время матча, продлившегося 1 час 35 минут, 27-я ракетка мира, 22-летняя Путинцева, дважды брала подачу оппонентки, сделала два эйса и четыре двойные ошибки. 17-летняя Беллис, занимающая 70-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала шесть брейк-пойнтов, совершила один эйс и один раз ошиблась при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.