Путинцева покидает турнир в Дубае
Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Дубае, уступив в двух сетах американке Кэтрин Беллис, — 1/6, 5/7.
За время матча, продлившегося 1 час 35 минут, 27-я ракетка мира, 22-летняя Путинцева, дважды брала подачу оппонентки, сделала два эйса и четыре двойные ошибки. 17-летняя Беллис, занимающая 70-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала шесть
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