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https://sport.mail.ru/news/tennis/28837576/
20 февраля 2017, 15:48 | Теннис | Sports.kz

Путинцева покидает турнир в Дубае

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Дубае, уступив в двух сетах американке Кэтрин Беллис, — 1/6, 5/7.

За время матча, продлившегося 1 час 35 минут, 27-я ракетка мира, 22-летняя Путинцева, дважды брала подачу оппонентки, сделала два эйса и четыре двойные ошибки. 17-летняя Беллис, занимающая 70-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала шесть брейк-пойнтов, совершила один эйс и один раз ошиблась при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

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