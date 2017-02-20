Долгополов вернулся в Топ-50 сильнейших теннисистов мира

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На данный момент на счету украинца 875 очков. Свой скачок в рейтинге он совершил благодаря победе на турнире в Буэнос-Айресе, который завершился в воскресенье вечером.

Еще один украинец Илья Марченко опустился с 90-го на 93-е место, а Сергей Стаховский, как и ранее, находится на 107-й позиции.

В Топ-10 мирового рейтинга на этой неделе произошло одно изменение. Француз Гаэль Монфис опустился с 10-го на 12-е место и уступил свою позицию Давиду Гоффину из Бельгии.

ATP Rankings.

1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 11540.

2 (2) Новак Джокович (Сербия) 9825.

3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 5695.

4 (4) Милош Раонич (Канада) 4930.

5 (5) Кеи Нисикори (Япония) 4730.

6 (6) Рафаэль Надаль (Испания) 4115.

7 (7) Марин Чилич (Хорватия) 3410.

8 (8) Доминик Тим (Австрия) 3375.

9 (9) Роджер Федерер (Швейцария) 3260.

10 (11) Давид Гоффен (Бельгия) 3245.

…50 (66) Александр Долгополов (Украина) 875.

…93 (90) Илья Марченко (Украина) 604.

…107 (107) Сергей Стаховский, (Украина) 535.