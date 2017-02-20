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20 февраля 2017, 15:38 | Теннис | БЕЛТА

Арина Соболенко не вышла во второй раунд теннисного турнира в Дубае

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (140-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти во второй раунд крупного турнира в Дубае (призовой фонд — $2,3 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого раунда основной сетки 18-летняя <span class=error>минчанка</span> встречалась с украинкой Екатериной <span class=error>Бондаренко</span> занимающей 79-е место в мировом рейтинге и в упорной борьбе уступила сопернице — 6:4 4:6 3:6. Увеличить
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Сегодня в поединке первого раунда основной сетки 18-летняя минчанка встречалась с украинкой Екатериной Бондаренко, занимающей 79-е место в мировом рейтинге, и в упорной борьбе уступила сопернице — 6:4, 4:6, 3:6. Во втором круге Екатерина Бондаренко встретится с седьмой ракеткой планеты испанкой Гарбинье Мугурусой.

Арина Соболенко впервые пробилась в основную сетку турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом квалификационном раунде белоруска взяла верх над украинской теннисисткой Людмилой Киченок — 7:5, 6:0, а затем переиграла болгарку Александрину Найденову (243) в двух сетах с одинаковым счетом 6:2.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (123) в эти дни пытается преодолеть квалификационный барьер на турнире в Будапеште (призовой фонд — $250 тыс.). В первом круге она победила казахстанскую теннисистку Галину Вокобоеву (258) — 7:6, 6:7, 6:4, а сегодня встретится с сербкой Иваной Йорович (146).

Соревнования в Дубае завершатся 25 февраля, а в столице Венгрии — днем позже.

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