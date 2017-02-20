Чемпионская гонка WTA. Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку
По результатам минувшей недели в Топ-10 Чемпионской гонки WTA произошло множество изменений. Так, чешка Каролина Плишкова сместила американку Винус Уильямс со второй строчки. Словачка Доминика Цибулкова и датчанка Каролин Возняцки вошли в число десяти лучших спортсменок.
Что касается россиянок, то и Анастасия Павлюченкова, и Светлана Кузнецова покинули Топ-10. А вот Дарья Касаткина, напротив, улучшила свои позиции, поднявшись на 26-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA. Версия от 20 февраля 2017 года.
1. (1) Серена Уильямс (США) — 2.030.
2. (4) Каролина Плишкова (Чехия) — 1.370.
3. (2) Винус Уильямс (США) — 1.331.
4. (3) Йоханна Конта (Великобритания) — 1.010.
5. (5) Коко Вандевеге (США) — 835.
6. (6) Мирьяна
7. (7) Гарбин Мугуруса (Испания) — 670.
8. (14) Доминика Цибулкова (Словакия) — 655.
9. (8) Элина Свитолина (Украина) — 595.
9. (29) Каролин Возняцки (Дания) — 595.
11. (9) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 586.
13. (10) Светлана Кузнецова (Россия) — 495….
18. (15) Наталья Вихлянцева (Россия) — 442….
26. (44) Дарья Касаткина (Россия) — 320….
33. (40) Елена Веснина (Россия) — 287….
38. (41) Евгения Родина (Россия) — 244….
39. (35) Екатерина Макарова (Россия) — 243….
49. (50) Екатерина Александрова (Россия) — 207….
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter