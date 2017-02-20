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20 февраля 2017, 14:09 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка WTA. Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку

По результатам минувшей недели в Топ-10 Чемпионской гонки WTA произошло множество изменений. Так, чешка Каролина Плишкова сместила американку Винус Уильямс со второй строчки. Словачка Доминика Цибулкова и датчанка Каролин Возняцки вошли в число десяти лучших спортсменок.

Что касается россиянок, то и Анастасия Павлюченкова, и Светлана Кузнецова покинули Топ-10. А вот Дарья Касаткина, напротив, улучшила свои позиции, поднявшись на 26-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 20 февраля 2017 года.

1. (1) Серена Уильямс (США) — 2.030.

2. (4) Каролина Плишкова (Чехия) — 1.370.

3. (2) Винус Уильямс (США) — 1.331.

4. (3) Йоханна Конта (Великобритания) — 1.010.

5. (5) Коко Вандевеге (США) — 835.

6. (6) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — 823.

7. (7) Гарбин Мугуруса (Испания) — 670.

8. (14) Доминика Цибулкова (Словакия) — 655.

9. (8) Элина Свитолина (Украина) — 595.

9. (29) Каролин Возняцки (Дания) — 595.

11. (9) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 586.

13. (10) Светлана Кузнецова (Россия) — 495….

18. (15) Наталья Вихлянцева (Россия) — 442….

26. (44) Дарья Касаткина (Россия) — 320….

33. (40) Елена Веснина (Россия) — 287….

38. (41) Евгения Родина (Россия) — 244….

39. (35) Екатерина Макарова (Россия) — 243….

49. (50) Екатерина Александрова (Россия) — 207….
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